El Mañanero comparte majao, somó y tamborita por la gesta libertaria cruceña

En el marco de las celebraciones por la gesta libertaria de Santa Cruz, el programa El Mañanero organizó una jornada especial desde el segundo anillo de la avenida Madre India, donde se ofrecieron majao y somó de manera gratuita a todas las personas que se acercaron al lugar.

El ambiente estuvo acompañado de la tradicional tamborita, que le dio ritmo y alegría a la mañana. La reconocida chef Carlita fue la encargada de preparar el majadito tostado, mientras que el refrescante somó frío se sirvió desde la tradicional tinajita.

Varios transeúntes y vecinos se acercaron para disfrutar de estas delicias tradicionales cruceñas, además de felicitar a El Mañanero por su propuesta llena de sabor y cultura.

