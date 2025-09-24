TEMAS DE HOY:
El mañanero

El Mañanero comparte majao, somó y tamborita por la gesta libertaria cruceña

El programa El Mañanero ofreció una mañana especial con majadito tostado, somó frío y tamborita, en homenaje a la gesta libertaria de Santa Cruz.

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

24/09/2025 9:43

Santa Cruz, Bolivia

En el marco de las celebraciones por la gesta libertaria de Santa Cruz, el programa El Mañanero organizó una jornada especial desde el segundo anillo de la avenida Madre India, donde se ofrecieron majao y somó de manera gratuita a todas las personas que se acercaron al lugar.

El ambiente estuvo acompañado de la tradicional tamborita, que le dio ritmo y alegría a la mañana. La reconocida chef Carlita fue la encargada de preparar el majadito tostado, mientras que el refrescante somó frío se sirvió desde la tradicional tinajita.

Varios transeúntes y vecinos se acercaron para disfrutar de estas delicias tradicionales cruceñas, además de felicitar a El Mañanero por su propuesta llena de sabor y cultura.

 

Programación

09:30

El chapulin colorado

10:00

Sabores bolivianos

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

