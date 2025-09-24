Capturan infraganti a un delincuente que robó instrumentos musicales dentro de una iglesia en El Alto

El hecho se suscitó a plena luz del día, donde un delincuente ingresó a una iglesia a sustraer instrumentos musicales, equipos de sonido, entre otros objetos de valor, sin embargo, fue descubierto infraganti cuando cometía el delito.

Según las investigaciones el hecho se suscitó en el templo Amor de Dios de la ciudad de El Alto, el sujeto forzó las puertas de la sacristía y una vez dentro de la Iglesia, de manera silenciosa empaquetó los instrumentos musicales, buscando huir del lugar.

Algunos objetos como una consola y otros instrumentos, fueron introducidos en dos bolsas grandes para poder sustraerlos. El delincuente, un joven de 19 años, fue capturado infraganti.

El sujeto habría estudiado los movimientos de los sacerdotes, y del personal del templo, según el responsable de la administración de la iglesia, André Flores, el mismo seleccionó los instrumentos y empaquetó para robarlos.

“Quería llevarse algunas cosas que son de valor, monitor, el sistema de seguridad que tenemos, y otras cosas”, afirmó Flores.

Así mismo, el párroco de la iglesia señaló que el delincuente forzó las puertas de la sacristía para sacar los objetos de valor de la iglesia, el sujeto se escondió, y esperó a que la iglesia se vacíe para sacar los objetos de valor por la pared. Una misa de último momento logró frustrar el robo.

Mira la programación en Red Uno Play