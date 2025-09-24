Samuel denuncia irregularidades en caso Botrading: “Sacaron de la galera una empresa estatal fantasma”

El líder de Unidad Nacional, Samuel Doria Medina, se pronunció sobre el escándalo de Botrading, empresa estatal señalada por operar como intermediaria en la compra y venta de combustibles con Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), denunciando que se trató de una estructura creada únicamente para beneficiar a algunos con comisiones y sobreprecios.

“Sacaron de la galera una empresa estatal existente en papeles y le cambiaron el nombre a Botrading para que nadie se dé cuenta de que YPFB estaba comprando combustible de sí misma, solamente para que alguien gane las comisiones y los sobreprecios. Los pescaron, como era obvio que iba a pasar (se lo debemos a Carlos Alarcón y a la prensa). Ahora van a ir a la cárcel”, expresó Doria Medina en sus redes sociales.

El empresario y político calificó de “increíble” que se haya permitido el funcionamiento de una intermediaria que, utilizando recursos y funcionarios de YPFB, participaba en licitaciones como si fuera independiente, sin aportar ningún valor real. Según sus declaraciones, a Botrading se le otorgaron contratos por más de 500 millones de dólares.

“Un negocio imposible de hacer sin la aprobación de la plana mayor del gobierno”, advirtió Doria Medina, al remarcar que los principales afectados por este esquema de corrupción son los transportistas y, sobre todo, Bolivia, “a la que ellos prometieron liberar”.

Mire la publicación de Samuel Doria Medina:

