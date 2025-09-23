Senador del MAS da marcha atrás y retira proyecto de ley de prórroga

El senador Pedro Vargas Fernández (MAS), presentó una nota oficial a la Presidencia de la Cámara de Senadores solicitando el retiro del Proyecto de Ley N° 307/2024-2025 CS, denominado “De Aplicación Gubernativa Electoral”, que se encontraba agendado en la Comisión de Justicia Plural, Ministerio Público y Defensa Legal del Estado, presidida por el senador Miguel Ángel Rejas.

En la misiva dirigida al presidente de la Cámara Alta, Andrónico Rodríguez Ledezma, el legislador explicó que, al ser proyectista de la norma, tomó la decisión de pedir el levantamiento de su tratamiento legislativo.

“Me permito solicitar a su Presidencia el retiro del tratamiento del mencionado proyecto de la Comisión de Justicia Plural, Ministerio Público y Defensa Legal del Estado”, señala el documento firmado por el senador Vargas y presentado oficialmente el 22 de septiembre de 2025.

Con este pedido, el senador proyectista dejó sin efecto la continuidad del análisis del proyecto de ley, agradeciendo la atención de la Presidencia de la Cámara de Senadores y reiterando su disposición legislativa en el marco de sus atribuciones parlamentarias.

El senador Miguel Rejas informó que la comisión suspendió el tratamiento del proyecto de ley que estaba agendado para su debate este martes a las 10:30.

Mire la carta de solicitud del senador Pedro Vargas:

