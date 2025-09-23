TEMAS DE HOY:
Detención Elba Terán Avalancha humana en Oruro Violencia a la Mujer

26ºC Santa Cruz de la Sierra

15ºC La Paz

27ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Política

Senador del MAS da marcha atrás y retira proyecto de ley de prórroga

En la misiva dirigida al presidente de la Cámara Alta, Andrónico Rodríguez Ledezma, el legislador explicó que, al ser proyectista de la norma, tomó la decisión de pedir el levantamiento de su tratamiento legislativo.

Hans Franco

23/09/2025 12:55

Foto: Senador Vargas solicitó retirar proyecto de ley de prorroga de mandato
La Paz

Escuchar esta nota

El senador Pedro Vargas Fernández (MAS), presentó una nota oficial a la Presidencia de la Cámara de Senadores solicitando el retiro del Proyecto de Ley N° 307/2024-2025 CS, denominado “De Aplicación Gubernativa Electoral”, que se encontraba agendado en la Comisión de Justicia Plural, Ministerio Público y Defensa Legal del Estado, presidida por el senador Miguel Ángel Rejas.

En la misiva dirigida al presidente de la Cámara Alta, Andrónico Rodríguez Ledezma, el legislador explicó que, al ser proyectista de la norma, tomó la decisión de pedir el levantamiento de su tratamiento legislativo.

“Me permito solicitar a su Presidencia el retiro del tratamiento del mencionado proyecto de la Comisión de Justicia Plural, Ministerio Público y Defensa Legal del Estado”, señala el documento firmado por el senador Vargas y presentado oficialmente el 22 de septiembre de 2025.

Con este pedido, el senador proyectista dejó sin efecto la continuidad del análisis del proyecto de ley, agradeciendo la atención de la Presidencia de la Cámara de Senadores y reiterando su disposición legislativa en el marco de sus atribuciones parlamentarias.

El senador Miguel Rejas informó que la comisión suspendió el tratamiento del proyecto de ley que estaba agendado para su debate este martes a las 10:30.

Mire la carta de solicitud del senador Pedro Vargas: 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chapulin colorado

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chapulin colorado

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD