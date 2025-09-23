Rodrigo Paz rechaza “guerra sucia” promovida por Quiroga que desprestigia a Bolivia en el mundo

El candidato del Partido Demócrata Cristiano (PDC), Rodrigo Paz, respondió a las versiones que intentaron poner en duda la agenda de reuniones con organismos internacionales que sostuvo la semana pasada en Washington.

En una enérgica nota de respuesta dirigida al supuesto analista político Juan de Dios Villarroel, quien calificó como una “farsa” el alcance de la agenda, Paz lo acusó de prestarse a la guerra sucia promovida por Jorge Quiroga, al desacreditar una “gira tan importante que solo traerá provecho para Bolivia, independientemente de quién gane”.

“En ningún momento dije que me reuní con Ilan Goldfajn, Kristalina Georgieva o Marco Rubio, cabezas de organismos internacionales los primeros y secretario de Estado de Estados Unidos el último. Como lo saben los diputados de Súmate y Unidad, que tuvieron la gentileza de acompañarnos, sostuvimos conversaciones muy provechosas con altas autoridades de esas instituciones”, explicó.

Aclaró que la reunión con el subsecretario de Estado, Christopher Landau, estaba prevista originalmente para el jueves 18 de septiembre, pero que por razones de agenda fue reprogramada para el viernes, “por el interés del señor Landau en recibirnos”.

“Lamento que usted se preste a una campaña plagada de noticias falsas y distorsiones, dirigida por Tuto Quiroga y su asesor. Pero debo decirle con claridad: hemos dejado la mejor impresión de Bolivia ante las más altas autoridades y empresarios”, afirmó.

Por último, Paz reiteró que el viaje fue un éxito y que los resultados comenzarán a verse a partir del 8 de noviembre.

