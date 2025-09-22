TEMAS DE HOY:
Confederación de Chóferes rechaza propuesta de Rodrigo Paz sobre autos indocumentados

La organización sindical advirtió que se mantendrá en defensa del sector del transporte legalmente registrado y que adoptará medidas para frenar cualquier intento de regularizar vehículos indocumentados. 

Hans Franco

22/09/2025 17:13

Foto: Chóferes rechaza propuesta de Rodrigo Paz sobre autos "chutos"
La Paz

El secretario ejecutivo de la Confederación Sindical de Chóferes de Bolivia, Lucio Gómez, pidió al candidato presidencial del Partido Demócrata Cristiano (PDC), Rodrigo Paz Pereira, retirar su propuesta de nacionalizar vehículos indocumentados o “chutos”, al considerar que esta iniciativa está incentivando el ingreso masivo de motorizados ilegales al país.

“Ya no mientan al pueblo, ¿Cómo quieren terminar el país si ni siquiera están entrando al poder? Ya están diciendo que se va a regularizar los autos indocumentados. A consecuencia de esa palabra, miles de carros están entrando de Chile en fila india y de todo tipo de vehículos”, cuestionó Gómez en conferencia de prensa

El dirigente lamentó que la sola mención de una posible regularización haya generado un efecto inmediato en el contrabando de automóviles.

“Hoy todos esos autos que están en el país generan contrabando de combustibles. Por eso, el transporte legalmente constituido como la Confederación de Chóferes de Bolivia y sus federaciones no vamos a dejar ni vamos a permitir. Hasta avionetas chutas hay en nuestro país, al igual que helicópteros. ¿Qué está pasando? Es un tema que no lo permitiremos bajo ninguna circunstancia”, afirmó.

La organización sindical advirtió que se mantendrá en defensa del sector del transporte legalmente registrado y que adoptará medidas para frenar cualquier intento de regularizar vehículos indocumentados, por los riesgos que ello implica para la seguridad y la economía del país.

