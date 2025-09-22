Confederación de Chóferes rechaza propuesta de Rodrigo Paz sobre autos indocumentados

La organización sindical advirtió que se mantendrá en defensa del sector del transporte legalmente registrado y que adoptará medidas para frenar cualquier intento de regularizar vehículos indocumentados.
El secretario ejecutivo de la Confederación Sindical de Chóferes de Bolivia, Lucio Gómez, pidió al candidato presidencial del Partido Demócrata Cristiano (PDC), Rodrigo Paz Pereira, retirar su propuesta de nacionalizar vehículos indocumentados o “chutos”, al considerar que esta iniciativa está incentivando el ingreso masivo de motorizados ilegales al país.
El dirigente lamentó que la sola mención de una posible regularización haya generado un efecto inmediato en el contrabando de automóviles.
La organización sindical advirtió que se mantendrá en defensa del sector del transporte legalmente registrado y que adoptará medidas para frenar cualquier intento de regularizar vehículos indocumentados, por los riesgos que ello implica para la seguridad y la economía del país.
