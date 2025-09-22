TEMAS DE HOY:
Diputados debatirán esta semana créditos por más de $us 400 millones y la designación de vocales

Asimismo, en el orden semanal figura el Proyecto de Ley Transitoria para la selección, elección y designación de vocales del TSE, porque las actuales autoridades fenecen en sus funciones el 19 de diciembre próximo

Hans Franco

22/09/2025 10:45

Foto: Créditos por más de $us 400 millones en agenda semanal de diputados
La Paz

La Cámara de Diputados publicó su agenda semanal del 22 al 28 de septiembre donde se programó el tratamiento de 8 contratos de préstamo internacional, cuyo monto global asciende a más de 616 millones de dólares estadounidenses y 34 millones de euros, destinados a proyectos de infraestructura, energía, desarrollo rural, transporte y obras estratégicas para el país.

Entre los contratos más relevantes se encuentran:

  • CAF: 75 millones de dólares para plazas y museos del Bicentenario.
  • KfW (Alemania): 34 millones de euros para programa de generación de energía renovable.
  • BID: 40 millones de dólares para programa de administración de tierras para el desarrollo rural.
  • BID: 62 millones de dólares para ampliación de la red de Mi Teleférico en La Paz.
  • BID: 52 millones de dólares para apoyo a la preinversión para el desarrollo.
  • Eximbank Corea: 105,102 millones de dólares para construcción de la doble vía Río Seco–Desaguadero.
  • CAF: 67,5 millones de dólares para la carretera El Salto–Monteagudo.
  • CAF: 21,5 millones de dólares para construcción de camino asfaltado en tramo Crucero - Qaqachaca tramo 1
  • CAF: 24,5 millones de dólares para camino asfaltado Crucero – Qaqachaca – Pocoata tramo 7.  

Asimismo, en el orden semanal figura el Proyecto de Ley Transitoria para la selección, elección y designación de vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE), porque las actuales autoridades fenecen en sus funciones el 19 de diciembre próximo. 

Mire la agenda semanal de diputados: 

