Diputados debatirán esta semana créditos por más de $us 400 millones y la designación de vocales

La Cámara de Diputados publicó su agenda semanal del 22 al 28 de septiembre donde se programó el tratamiento de 8 contratos de préstamo internacional, cuyo monto global asciende a más de 616 millones de dólares estadounidenses y 34 millones de euros, destinados a proyectos de infraestructura, energía, desarrollo rural, transporte y obras estratégicas para el país.

Entre los contratos más relevantes se encuentran:

CAF: 75 millones de dólares para plazas y museos del Bicentenario.

KfW (Alemania): 34 millones de euros para programa de generación de energía renovable.

BID: 40 millones de dólares para programa de administración de tierras para el desarrollo rural.

BID: 62 millones de dólares para ampliación de la red de Mi Teleférico en La Paz.

BID: 52 millones de dólares para apoyo a la preinversión para el desarrollo.

Eximbank Corea: 105,102 millones de dólares para construcción de la doble vía Río Seco–Desaguadero.

CAF: 67,5 millones de dólares para la carretera El Salto–Monteagudo.

CAF: 21,5 millones de dólares para construcción de camino asfaltado en tramo Crucero - Qaqachaca tramo 1

CAF: 24,5 millones de dólares para camino asfaltado Crucero – Qaqachaca – Pocoata tramo 7.

Asimismo, en el orden semanal figura el Proyecto de Ley Transitoria para la selección, elección y designación de vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE), porque las actuales autoridades fenecen en sus funciones el 19 de diciembre próximo.

Mire la agenda semanal de diputados:

Mira la programación en Red Uno Play