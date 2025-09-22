Diputados debatirán esta semana créditos por más de $us 400 millones y la designación de vocales

Asimismo, en el orden semanal figura el Proyecto de Ley Transitoria para la selección, elección y designación de vocales del TSE, porque las actuales autoridades fenecen en sus funciones el 19 de diciembre próximo
22/09/2025 10:45
La Cámara de Diputados publicó su agenda semanal del 22 al 28 de septiembre donde se programó el tratamiento de 8 contratos de préstamo internacional, cuyo monto global asciende a más de 616 millones de dólares estadounidenses y 34 millones de euros, destinados a proyectos de infraestructura, energía, desarrollo rural, transporte y obras estratégicas para el país.
Entre los contratos más relevantes se encuentran:
Asimismo, en el orden semanal figura el Proyecto de Ley Transitoria para la selección, elección y designación de vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE), porque las actuales autoridades fenecen en sus funciones el 19 de diciembre próximo.
Mire la agenda semanal de diputados:
