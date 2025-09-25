Entre versos y memorias: emotiva presentación del libro “Adiós amable ciudad vieja”

En una emotiva y colorida ceremonia cargada de poesía, historia y afecto por la tierra natal, fue presentada la segunda edición del libro “Adiós amable ciudad vieja”, obra del reconocido poeta cruceño Raúl Otero Reiche, considerado uno de los grandes exponentes de la lírica boliviana.

La actividad, realizada en un ambiente colmado de cultura y nostalgia, reunió a poetas, literatos, autoridades y amantes de la historia regional, todos conmovidos por la vigencia de una obra que rescata con ternura la esencia de la Santa Cruz de antaño.

Quien tomó la palabra con profunda emoción fue don Freddy Otero, nieto del autor, quien expresó su orgullo por haber promovido esta nueva edición:

“Me siento muy honrado, muy orgulloso de haber impulsado la reedición de esta obra entrañable que recoge la memoria viva de una ciudad que ya no existe, pero que sigue latiendo en el corazón de todos los cruceños”, dijo el nieto del autor.

La obra, además de recopilar las poesías de Otero Reiche, está acompañada por delicadas ilustraciones del artista plástico Carlos Cirbián, que aportan una dimensión visual a los paisajes evocadores y emociones que destilan los versos.

Cada poema es una ventana a esa Santa Cruz de calles de tierra, de aleros protectores y ventarrones sorpresivos. Una ciudad sencilla y cálida, que con el paso del tiempo se ha transformado, pero que sigue viva en la memoria de sus hijos.

“Este libro es un puente entre generaciones. A nosotros, los mayores, nos revive recuerdos entrañables; y a los jóvenes, niños y adolescentes, les permite conocer y amar esa Santa Cruz plácida, amable y llena de identidad”, comentó Otero.

Adiós, querida ciudad vieja no es solo un compendio de poesía. Es, como bien se resaltó durante la ceremonia, un acto de amor hacia la ciudad, una declaración de identidad y un legado que invita a no olvidar de dónde venimos.

“Raúl Otero nos enseña a amar Santa Cruz desde lo más profundo: desde la palabra. Nos recuerda por qué nos sentimos orgullosos de decir, ‘Soy cruceño’”, concluyó su nieto.

La presentación culminó con aplausos y emociones a flor de piel, dejando claro que mientras haya quien recite sus versos, la "ciudad vieja" seguirá viva entre nosotros.

