Fiscalía General apela detención domiciliaria de exzar antidrogas Felipe Cáceres

La Fiscalía General del Estado presentó un recurso de apelación contra la detención domiciliaria concedida a Felipe Cáceres, exzar antidrogas y considerado uno de los hombres de mayor confianza del expresidente Evo Morales en materia de lucha contra el narcotráfico.

El fiscal General del Estado, Roger Mariaca, explicó que la decisión judicial fue emitida durante la audiencia de medidas cautelares, donde el juez optó por otorgar arresto domiciliario y la obligación de presentarse cada 15 días ante el Ministerio Público. Sin embargo, la Fiscalía había solicitado inicialmente la detención preventiva en una cárcel pública.

“Está dentro de la libertad probatoria del juez decidir, pero cuando consideramos que la resolución no es la correcta, podemos recurrir en apelación. Eso es lo que hemos hecho”, afirmó Mariaca. Según el fiscal, los indicios que motivaron la solicitud de detención preventiva se encuentran en los informes policiales y en el cuaderno de investigación, los cuales señalan que Cáceres estaba vinculado a un laboratorio de sustancias controladas.

La apelación será evaluada por una sala penal de turno del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, que decidirá si mantiene o revoca la medida cautelar otorgada. “Se puede revocar, pero eso dependerá de la sala penal que toque en su momento en Cochabamba”, agregó el fiscal.

