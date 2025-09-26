Ataque armado en escuela de Brasil deja dos adolescentes muertos de 16 y 17 años

Un tiroteo en una escuela de Sobral, en el estado de Ceará (noreste de Brasil), dejó este jueves dos adolescentes muertos y tres heridos, informaron las autoridades locales.

Las víctimas mortales tenían 16 y 17 años. De acuerdo con la policía, los agresores dispararon desde la vereda hacia el estacionamiento del recinto escolar. Los atacantes, que llegaron en motocicleta, lograron escapar y aún son buscados.

Víctimas y heridos

En el lugar se hallaron drogas, una balanza y paquetes en poder de una de las víctimas, según el reporte oficial.

Entre los tres heridos figura un adolescente de 16 años que cuenta con antecedentes por homicidio, porte ilegal de arma de fuego, robo, daño y delitos contra la administración pública, detalló la Secretaría de Seguridad de Ceará.

Reacciones oficiales

El gobernador Elmano de Freitas expresó en la red X su “indignación y profunda tristeza” por este episodio, al que calificó como “gravísimo e intolerable”.

Las autoridades educativas suspendieron las clases el jueves y viernes y anunciaron que brindarán apoyo psicológico a los estudiantes.

Contexto de violencia

El noreste de Brasil enfrenta desde hace varios años un incremento de la violencia vinculada a bandas de narcotráfico, que disputan el control territorial en una de las regiones más pobres del país.

