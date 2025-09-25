“Tenía las extremidades inferiores comprometidas”: accidente en San Aurelio deja a una mujer herida

Un violento accidente de tránsito se produjo la noche de este jueves 25 de septiembre en la avenida San Aurelio y tercer anillo de Santa Cruz, donde un camión y un micro protagonizaron un choque que dejó a una mujer atrapada entre los fierros.

“Recibimos el reporte de tránsito con una persona atrapada y procedimos a realizar las maniobras de extracción. Se trataba de una mujer con las extremidades inferiores comprometidas. No presenta daños de consideración; sin embargo, será el personal médico quien determine su estado de salud”, indicó un bombero de la Policía.

Según el reporte policial, al momento del accidente no se encontró al conductor del camión involucrado, por lo que se activó una investigación para establecer si se retiró del lugar y las causas de la colisión.

La mujer herida fue trasladada a un centro médico.

