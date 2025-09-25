TEMAS DE HOY:
accidente de tránsito Conscripto muerto en Oruro Atropello

30ºC Santa Cruz de la Sierra

9ºC La Paz

21ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Policial

“Tenía las extremidades inferiores comprometidas”: accidente en San Aurelio deja a una mujer herida

En el lugar no se halló al conductor del camión, por lo que se abrió una investigación para establecer si abandonó la escena del accidente.

Naira Menacho

25/09/2025 19:30

Foto: Red Uno de Bolivia.
Santa Cruz

Escuchar esta nota

Un violento accidente de tránsito se produjo la noche de este jueves 25 de septiembre en la avenida San Aurelio y tercer anillo de Santa Cruz, donde un camión y un micro protagonizaron un choque que dejó a una mujer atrapada entre los fierros.

“Recibimos el reporte de tránsito con una persona atrapada y procedimos a realizar las maniobras de extracción. Se trataba de una mujer con las extremidades inferiores comprometidas. No presenta daños de consideración; sin embargo, será el personal médico quien determine su estado de salud”, indicó un bombero de la Policía.

 

Según el reporte policial, al momento del accidente no se encontró al conductor del camión involucrado, por lo que se activó una investigación para establecer si se retiró del lugar y las causas de la colisión.

La mujer herida fue trasladada a un centro médico.

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

18:55

Notivisión

20:45

La gran batalla

22:05

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

18:55

Notivisión

20:45

La gran batalla

22:05

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD