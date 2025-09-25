Lo que parecía un intento de reconciliación se convirtió en un violento ataque. Sheikh Amjad, un hombre que recorrió aproximadamente 175 kilómetros para encontrarse con su esposa, terminó cortándole el cuello en plena vía pública, en Balasore, India.

La víctima fue trasladada de inmediato a un hospital local, donde permanece en estado crítico. Según testigos, la discusión entre la pareja escaló rápidamente hasta la agresión, y fueron los propios transeúntes quienes lograron detener al agresor antes de que huyera.

La Policía local confirmó que Sheikh Amjad fue entregado y se encuentra bajo custodia mientras se realizan las investigaciones pertinentes sobre el brutal incidente.

Este caso ha generado conmoción entre los vecinos y reabre el debate sobre la violencia doméstica en la región.

Imágenes sensibles:

