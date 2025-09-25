TEMAS DE HOY:
Internacional

Imágenes fuertes: ¡Viaje de reconciliación termina en horror! Hombre le cortó el cuello a su esposa

Un viaje de reconciliación terminó en horror en Balasore, India, cuando un hombre atacó a su esposa con un arma blanca; la víctima lucha por su vida mientras el agresor fue detenido por testigos.

Ligia Portillo

25/09/2025 8:04

Imágenes fuertes: ¡Viaje de reconciliación termina en horror! Hombre corta el cuello de su esposa. Foto: Captura de pantalla
India

Lo que parecía un intento de reconciliación se convirtió en un violento ataque. Sheikh Amjad, un hombre que recorrió aproximadamente 175 kilómetros para encontrarse con su esposa, terminó cortándole el cuello en plena vía pública, en Balasore, India.

La víctima fue trasladada de inmediato a un hospital local, donde permanece en estado crítico. Según testigos, la discusión entre la pareja escaló rápidamente hasta la agresión, y fueron los propios transeúntes quienes lograron detener al agresor antes de que huyera.

La Policía local confirmó que Sheikh Amjad fue entregado y se encuentra bajo custodia mientras se realizan las investigaciones pertinentes sobre el brutal incidente.

Este caso ha generado conmoción entre los vecinos y reabre el debate sobre la violencia doméstica en la región.

