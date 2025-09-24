VIDEO: Streamer español desata polémica en Japón por agredir a un anciano en el transporte público

Kelton, un popular streamer español, se encuentra en el ojo del huracán después de protagonizar un violento altercado contra un hombre de la tercera edad en un tren de la ciudad de Fukuoka, isla de Kyushu (Japón). El incidente, ocurrido el pasado 22 de septiembre, fue transmitido en vivo a través de su canal de Twitch, lo que provocó una oleada de críticas en redes sociales.

En el video, Kelton, vestido con un atuendo inspirado en One Piece, conversaba con sus seguidores cuando un anciano se acercó para reprocharle el alboroto que causaba en el vagón. Molesto por la interrupción, el streamer exigió que el hombre se alejara. Al no obtener respuesta, se levantó de su asiento y lo empujó con fuerza. El pasajero se retiró, pero segundos después Kelton volvió a arremeter contra él, empujándolo nuevamente por la espalda hasta hacerlo chocar con los asientos del tren.

Mientras tanto, Kelton regresó a su lugar repitiendo: "Detente, no me toques", antes de continuar con su transmisión como si nada hubiera ocurrido.

Horas más tarde, el creador de contenido justificó su comportamiento en redes sociales, alegando que el pasajero lo había intentado agredir en tres ocasiones y que solo actuó en defensa propia. “Ambos actuamos mal. Él por ser rudo conmigo, y yo por empujarlo. Nunca quise dañar a nadie”, explicó, aunque reconoció que su reacción “no fue la más correcta”.

Sin embargo, la polémica no tardó en crecer. Usuarios japoneses criticaron duramente al influencer, no solo por agredir a un anciano, sino también por transmitir dentro del transporte público, una práctica prohibida en Japón según las normas del tren.

Kelton, por su parte, compartió más tarde una imagen junto a un oficial ferroviario, afirmando que las autoridades consideraron que el otro pasajero inició el conflicto, por lo que no enfrentará cargos legales.

El incidente ha encendido el debate en redes sociales sobre el comportamiento de influencers en el extranjero y el respeto a las normas culturales locales.

Mira el video:

Mira la programación en Red Uno Play