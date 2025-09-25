Revelan informe forense del chapista hallado muerto y tirado en vía pública en El Alto

El director regional de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) de El Alto, coronel Yoshiro Armedia, informó este miércoles sobre los resultados emitidos del informe forense realizado al cuerpo del chapista que fue hallado muerto y tirado en plena vía pública de El Alto.

La causa de muerte sería por un “traumatismo encéfalo craneano” (TEC), presumen que un allegado al chapista podría estar involucrado en su deceso.

“El fallecido tenía ciertos rastros de haber sido golpeado. Las declaraciones e información que nos puedan dar los testigos nos sirven de mucho para esclarecer las causas del hecho”, manifestó Armedia.

Presumiblemente el cuerpo habría sido arrastrado por al menos una cuadra desde el taller, hasta el lugar donde fue hallado. El fallecido tenía rastros de haber sido golpeado.

El hombre de oficio chapista fue hallado sin vida en la zona San Roque de la ciudad de El Alto, tras el levantamiento del cadáver lo trasladaron a la morgue judicial.

Se busca esclarecer el hecho y determinar si hubo responsabilidad humana, el caso se encuentra en investigación.

Mira la programación en Red Uno Play