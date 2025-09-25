Familias cruceñas disfrutan de naturaleza y diversión en Kandire

El espacio recreativo Kandire se convirtió en uno de los lugares preferidos de las familias cruceñas durante el mes aniversario, ofreciendo actividades únicas de contacto con la naturaleza y experiencias para grandes y chicos.

La gerente comercial de Kandire, Tatiana Tapia, explicó que el bioparque está diseñado especialmente para que los niños puedan interactuar con los animales y vivir experiencias distintas dentro de la ciudad.

“Kandire está pensado para las familias. Los más chiquitos interactúan en el bioparque con los animales, pueden ordeñar a una búfala, son cosas lindas que normalmente no se hacen en el día a día pero que sin salir de la ciudad pueden hacerlo en Kandire. Nosotros estamos abiertos todas las semanas de jueves a domingo, de 9:00 de la mañana a 5:30 de la tarde. Todo el mes de septiembre tenemos una promoción de jueves y viernes a mitad de precio. Entonces vale la pena escaparse y conectar con la naturaleza”, señaló.

El parque, ubicado en el sexto anillo y avenida Piraí, recibió a visitantes que aprovecharon el feriado para compartir en familia.

Una de las asistentes expresó:

“Disfrutando toda la belleza que tiene nuestra querida Santa Cruz con los animalitos, con el patio, con el jardín, el parque, el solazo, dándole tiempo a los niños”.

Otra visitante agregó: “Es muy bonito, vinimos a que conozcan a los animalitos aprovechando el feriado para estar con los niños”.

Kandire se consolida como una alternativa para quienes buscan una experiencia diferente en la ciudad, combinando diversión, aprendizaje y contacto con la naturaleza.

