Familias cruceñas disfrutan de naturaleza y diversión en Kandire

24/09/2025 21:11
El espacio recreativo Kandire se convirtió en uno de los lugares preferidos de las familias cruceñas durante el mes aniversario, ofreciendo actividades únicas de contacto con la naturaleza y experiencias para grandes y chicos.
La gerente comercial de Kandire, Tatiana Tapia, explicó que el bioparque está diseñado especialmente para que los niños puedan interactuar con los animales y vivir experiencias distintas dentro de la ciudad.
“Kandire está pensado para las familias. Los más chiquitos interactúan en el bioparque con los animales, pueden ordeñar a una búfala, son cosas lindas que normalmente no se hacen en el día a día pero que sin salir de la ciudad pueden hacerlo en Kandire. Nosotros estamos abiertos todas las semanas de jueves a domingo, de 9:00 de la mañana a 5:30 de la tarde. Todo el mes de septiembre tenemos una promoción de jueves y viernes a mitad de precio. Entonces vale la pena escaparse y conectar con la naturaleza”, señaló.
El parque, ubicado en el sexto anillo y avenida Piraí, recibió a visitantes que aprovecharon el feriado para compartir en familia.
Una de las asistentes expresó:
“Disfrutando toda la belleza que tiene nuestra querida Santa Cruz con los animalitos, con el patio, con el jardín, el parque, el solazo, dándole tiempo a los niños”.
Otra visitante agregó: “Es muy bonito, vinimos a que conozcan a los animalitos aprovechando el feriado para estar con los niños”.
Kandire se consolida como una alternativa para quienes buscan una experiencia diferente en la ciudad, combinando diversión, aprendizaje y contacto con la naturaleza.
