¡Increíble! Nacen trigemelas en un caso único que ocurre una vez en un millón

El Hospital Público Materno Infantil de Salta fue escenario de un evento médico extraordinario: el nacimiento de las trigemelas Ainara, Amira y Ámbar. Este caso, considerado un fenómeno de "uno en un millón", se convirtió en un motivo de alegría y asombro en toda la región.

El parto de estas trillizas idénticas, que ocurrió el 18 de septiembre, fue especialmente inusual debido a su clasificación como un embarazo monocorial triamniótico. Esto significa que las tres bebés compartieron una sola placenta, una condición de alto riesgo que requirió un riguroso seguimiento médico para garantizar la seguridad tanto de la madre como de las recién nacidas.

La madre, Nancy, y sus hijas —Ainara (1.640 gramos), Amira (1.560 gramos) y Ámbar (1.780 gramos)— se encuentran estables y evolucionan favorablemente. Dada su condición de prematuras (nacieron en la semana 34), las pequeñas permanecen en la unidad de terapia intensiva neonatal para recibir cuidados especializados. El Dr. Adrián Aguilar, responsable de Neonatología del hospital, confirmó que las bebés no requieren asistencia respiratoria y que su estado es estable.

Este es el segundo caso de trigemelas registrado en Salta en 2025, un hecho que resalta aún más la rareza del acontecimiento. El equipo multidisciplinario de obstetras, neonatólogos y enfermeros que asistió el parto fue crucial para el éxito de la operación. Un obstetra del equipo señaló que presenciar un nacimiento así es un hecho que "marca la carrera de cualquier médico, porque no se ve más de una vez en la vida".

La familia, que ahora enfrenta importantes gastos médicos, ha iniciado una campaña de ayuda económica. Mientras tanto, la comunidad de Salta se ha volcado en mensajes de apoyo a través de las redes sociales, celebrando la llegada de Ainara, Amira y Ámbar como un verdadero milagro.

Mira la programación en Red Uno Play