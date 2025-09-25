Ratifican a Augusto Russo como comandante de la Policía y oficializan ascensos

El presidente en ejercicio, David Choquehuanca, ratificó este jueves al general Augusto Juan Russo Sandoval como Comandante General de la Policía Boliviana, en el marco de la ceremonia de ascensos realizada tras la aprobación en la Cámara de Senadores y la promulgación del Decreto Presidencial 5462 del 22 de septiembre.
La norma dispone el ascenso al grado de General Superior de tres oficiales policiales, entre ellos Russo, además de cinco generales mayores y doce generales primeros.
Los nuevos generales superiores son:
- Augusto Juan Russo Sandoval
- Guillermo Teddy Chacón
- Leonel Jiménez Velasco
Al grado de General Mayor a:
- Edgar José Cortez Albornoz
- Jhonny Omar Chávez Bascope
- Ismael Tito Villca Vargas
- Jorge René Ríos Iturry
- José Gregorio Illanes Rivero
Al grado de General Primero a:
- Gunther Luis Agudo Mendoza
- Helsner Gonzalo Torrico Valdez
- José Luis Arancibia Morales
- Mirko Antonio Sokol Saravia
- Edson Antonio Claure Mora
- Ángel Morales Calzadilla
- Rolando Raúl Rojas Daza
- Lionel David Valenzuela Pelaez
- Oscar David Ruiz Arana
- Walter Sossa Rivera
- Freddy Bismarck Pereira Molina
- Juan Román Peña Rojas.
El alto mando policial queda conformado de la siguiente manera:
- Gral. Sup. Augusto Juan Russo Sandoval
- Comandante General de la Policía Boliviana.
- Gral. Sup. Guillermo Teddy Chacón
- Subcomandante General de la Policía Boliviana y Jefe de Estado Mayor de la Policía Boliviana.
- Gral. Sup. Leonel Jiménez Velasco
- Inspector General de la Policía Boliviana.
- Gral. My. Edgar José Cortez Albornoz
- Presidente del Tribunal Disciplinario Superior.
- Gral. My. Jhonny Omar Chávez Bascopé
- Director Nacional de Personal.
- Gral. My. Ismael Tito Villca Vargas
- Director Nacional de Inteligencia.
- Gral. My. Jorge René Ríos Iturry
- Director Nacional de Planeamiento y Operaciones.
- Gral. My. José Gregorio Illanes Rivero
- Director Nacional de Instrucción y Enseñanza.
- Gral. 1ro. Gunther Luis Agudo Mendoza
- Comandante Departamental de Policía La Paz.
- Gral. 1ro. Helsner Gonzalo Torrico Valdez.
- Comandante Departamental de Policía Oruro.
- Gral. 1ro. Juan Román Peña Rojas
- Comandante Departamental de Policía Chuquisaca.
- Gral. 1ro. Edson Antonio Claure Mora
- Comandante Departamental de Policía Cochabamba.
- Gral. 1ro. Freddy Bismarck Pereira Molina
- Comandante Departamental de Policía Tarija.
- Gral. 1ro. Rolando Raúl Rojas Daza
- Comandante Departamental de Policía Santa Cruz.
- Gral. 1ro. Oscar David Ruiz Arana
- Comandante Departamental de Policía Pando.
- Gral. 1ro.Ángel Morales Calzadilla
- Director General de la FELCN.
- Gral. 1ro. Walter Sossa Rivera
- Director General de la FELCC.
- Gral. 1ro. Mirko Antonio Sokol Saravia
- Director General de la FELCV.
- Cnl. DESP. Fernando Edwin Barrientos Benítez
- Comandante Departamental de Policía Potosí a.i.
- Cnl. DESP. Carlos Roberto Ponce Tarqui
- Comandante Departamental de Policía Beni a.i.
