Ratifican a Augusto Russo como comandante de la Policía y oficializan ascensos

El presidente en ejercicio, David Choquehuanca, ratificó este jueves al general Augusto Juan Russo Sandoval como Comandante General de la Policía Boliviana, en el marco de la ceremonia de ascensos realizada tras la aprobación en la Cámara de Senadores y la promulgación del Decreto Presidencial 5462 del 22 de septiembre.

La norma dispone el ascenso al grado de General Superior de tres oficiales policiales, entre ellos Russo, además de cinco generales mayores y doce generales primeros.

Los nuevos generales superiores son:

Augusto Juan Russo Sandoval

Guillermo Teddy Chacón

Leonel Jiménez Velasco

Al grado de General Mayor a:

Edgar José Cortez Albornoz

Jhonny Omar Chávez Bascope

Ismael Tito Villca Vargas

Jorge René Ríos Iturry

José Gregorio Illanes Rivero

Al grado de General Primero a:

Gunther Luis Agudo Mendoza

Helsner Gonzalo Torrico Valdez

José Luis Arancibia Morales

Mirko Antonio Sokol Saravia

Edson Antonio Claure Mora

Ángel Morales Calzadilla

Rolando Raúl Rojas Daza

Lionel David Valenzuela Pelaez

Oscar David Ruiz Arana

Walter Sossa Rivera

Freddy Bismarck Pereira Molina

Juan Román Peña Rojas.

El alto mando policial queda conformado de la siguiente manera:

Gral. Sup. Augusto Juan Russo Sandoval

Comandante General de la Policía Boliviana .

. Gral. Sup. Guillermo Teddy Chacón

Subcomandante General de la Policía Boliviana y Jefe de Estado Mayor de la Policía Boliviana.

Gral. Sup. Leonel Jiménez Velasco

Inspector General de la Policía Boliviana.

Gral. My. Edgar José Cortez Albornoz

Presidente del Tribunal Disciplinario Superior.

Gral. My. Jhonny Omar Chávez Bascopé

Director Nacional de Personal.

Gral. My. Ismael Tito Villca Vargas

Director Nacional de Inteligencia.

Gral. My. Jorge René Ríos Iturry

Director Nacional de Planeamiento y Operaciones.

Gral. My. José Gregorio Illanes Rivero

Director Nacional de Instrucción y Enseñanza.

Gral. 1ro. Gunther Luis Agudo Mendoza

Comandante Departamental de Policía La Paz.

Gral. 1ro. Helsner Gonzalo Torrico Valdez.

Comandante Departamental de Policía Oruro.

Gral. 1ro. Juan Román Peña Rojas

Comandante Departamental de Policía Chuquisaca.

Gral. 1ro. Edson Antonio Claure Mora

Comandante Departamental de Policía Cochabamba.

Gral. 1ro. Freddy Bismarck Pereira Molina

Comandante Departamental de Policía Tarija.

Gral. 1ro. Rolando Raúl Rojas Daza

Comandante Departamental de Policía Santa Cruz.

Gral. 1ro. Oscar David Ruiz Arana

Comandante Departamental de Policía Pando.

Gral. 1ro.Ángel Morales Calzadilla

Director General de la FELCN.

Gral. 1ro. Walter Sossa Rivera

D irector General de la FELCC.

Gral. 1ro. Mirko Antonio Sokol Saravia

Director General de la FELCV.

Cnl. DESP. Fernando Edwin Barrientos Benítez

Comandante Departamental de Policía Potosí a.i.

Cnl. DESP. Carlos Roberto Ponce Tarqui

Comandante Departamental de Policía Beni a.i.

