TSE alista convocatoria para elecciones subnacionales de 2026

El vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Gustavo Ávila, informó que la institución trabaja en la elaboración de los elementos normativos y técnicos necesarios para la convocatoria a elecciones subnacionales, previstas para la primera quincena de marzo de 2026.

“Estamos con nuestro equipo técnico previendo todos los elementos para la convocatoria. Para ello necesitamos algunos elementos normativos que ya estamos elaborando, como es el proyecto de ley”, explicó Ávila a la Red Uno.

El vocal precisó que actualmente existen cinco departamentos que no cuentan con estatutos autonómicos, lo que hace necesaria una norma que regule la elección de asambleístas departamentales. “Algunos departamentos tienen gobernador y vicegobernador, otros solo gobernador; entonces, debemos aplicar una norma que defina la forma de elección de autoridades y asambleístas en función a población y territorio”, añadió.

Ávila remarcó que, mientras el TSE organiza los últimos detalles para la segunda vuelta de las elecciones generales, de manera paralela avanza la planificación del proceso subnacional, con el objetivo de garantizar un proceso electoral transparente y enmarcado en la ley.

