Quiroga y Velasco recorren la Expocruz y lanzan críticas a opositores

En una jornada marcada por la celebración de los 215 años de la gesta libertaria de Santa Cruz, los candidatos presidenciales de la Alianza Libre, Jorge Tuto Quiroga y Juan Pablo Velasco, visitaron la Expocruz para compartir su visión de futuro para el país. Quiroga, en un discurso que combinó la felicitación a la región con duras críticas a sus adversarios, prometió un "buen gobierno" a partir del 8 de noviembre, capaz de replicar el éxito de la feria a nivel nacional.

"A pesar de la crisis, tenemos esta maravilla de feria. Podemos soñar en lo que será cuando tengamos un buen gobierno que baje la inflación, acabe con las colas y traiga inversiones", afirmó Quiroga, destacando la pujanza de Santa Cruz y prometiendo una ley agropecuaria que impulse la biotecnología y la infraestructura para el departamento. El candidato comparó la productividad de Santa Cruz con la de Paraguay, prometiendo que bajo su gobierno, Bolivia no solo alcanzará, sino que superará ese nivel, generando más empleos y dólares para la economía nacional.

Quiroga no solo se centró en Santa Cruz, sino que también felicitó a Pando en su efeméride. Anunció planes para el norte del país, como el desarrollo de una zona franca y la apertura de mercados para la castaña amazónica, lo que posicionaría a Pando como un importante corredor de integración.

En un giro a la política nacional, el candidato lanzó fuertes críticas a sus opositores, en particular al expresidente Evo Morales. Quiroga lo acusó de difamar y mentir, y lo vinculó al candidato a vicepresidente del PDC, Edman Lara, sugiriendo una coordinación entre ambos. "Parece que de 'Chávez paga, Evo cumple', se ha vuelto a 'Lara ordena y Evo cumple' ahora", sentenció Quiroga, retando a Morales a "quitarse la careta" y apoyar al PDC de frente, en lugar de recurrir a lo que calificó de "maniobras oblicuas".

La visita de la fórmula presidencial de Alianza Libre a la Expocruz forma parte de una intensa agenda de recorridos por todo el país. Quiroga anunció que en los próximos días visitará La Paz, El Alto, Yungas y Oruro, llevando su "mensaje de esperanza" y prometiendo un cambio para dar vuelta a la página de lo que considera "20 años aciagos" de destrucción.

