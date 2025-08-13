Cinco acusados de abigeato enviados a Palmasola por 180 días; uno quedó libre

En una audiencia desarrollada en el Juzgado del municipio de La Guardia, la autoridad judicial determinó 180 días de detención preventiva para cinco de las seis personas imputadas por los delitos de abigeato, asociación delictuosa y atentado contra la salud.

Uno de los acusados obtuvo medidas sustitutivas y quedó en libertad.

La resolución judicial establece que los cinco imputados deberán cumplir la medida cautelar en el penal de Palmasola, en la ciudad de Santa Cruz, mientras avanza la investigación.

El caso, que generó alarma entre productores de la región, contó con la presencia de representantes de la Federación de Ganaderos de Santa Cruz (Fegasacruz), quienes se sumaron a la denuncia y manifestaron su preocupación por la seguridad en el sector ganadero.

