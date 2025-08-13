TEMAS DE HOY:
Policial

Cinco acusados de abigeato enviados a Palmasola por 180 días; uno quedó libre

La diligencia se llevó a cabo en el Juzgado del municipio de La Guardia, donde los imputados enfrentan cargos por asociación delictuosa, atentado contra la salud pública y abigeato, entre otros delitos.

Charles Muñoz Flores

13/08/2025 17:26

Seis acusados de abigeato comparecen ante juez; Fiscalía pide cárcel. FOTO: NTV/RED UNO.
Santa Cruz, Bolivia

Escuchar esta nota

En una audiencia desarrollada en el Juzgado del municipio de La Guardia, la autoridad judicial determinó 180 días de detención preventiva para cinco de las seis personas imputadas por los delitos de abigeato, asociación delictuosa y atentado contra la salud.

Uno de los acusados obtuvo medidas sustitutivas y quedó en libertad.

La resolución judicial establece que los cinco imputados deberán cumplir la medida cautelar en el penal de Palmasola, en la ciudad de Santa Cruz, mientras avanza la investigación.

El caso, que generó alarma entre productores de la región, contó con la presencia de representantes de la Federación de Ganaderos de Santa Cruz (Fegasacruz), quienes se sumaron a la denuncia y manifestaron su preocupación por la seguridad en el sector ganadero.

 

 

 

 

 

