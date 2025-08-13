TEMAS DE HOY:
Abogado Guillen: TSJ ratifica juicio de responsabilidades contra Jeanine Áñez en caso EBA

Guillén señaló que, a partir de esta determinación, la defensa buscará la nulidad de todos los procesos seguidos por la vía ordinaria. 

Hans Franco

13/08/2025 18:38

Foto: Luis Guillen, abogado de Jeanine Áñez (Red Uno)
La Paz

Escuchar esta nota

El abogado de la expresidenta Jeanine Áñez, Luis Guillén, informó este miércoles que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) notificó con la ratificación del juicio de responsabilidades en el caso de la Empresa Boliviana de Alimentos (EBA), decisión que —según explicó— es de cumplimiento inmediato y obligatorio, sin posibilidad de apelación.

Guillén señaló que, a partir de esta determinación, la defensa buscará la nulidad de todos los procesos seguidos por la vía ordinaria, en aplicación del marco constitucional que establece este tipo de juicios para exmandatarios.

“El día de hoy el Tribunal Supremo de Justicia, la Sala Penal, ha asumido el control jurisdiccional enmarcado en la Constitución Política del Estado dentro de lo que son actuaciones de juicio de responsabilidades. En este caso específico ha observado la ausencia, por parte de los antecedentes, de no tener la proposición acusatoria de la fiscalía general del Estado”, explicó el jurista.

El TSJ solicitó a la fiscalía general que remita dicha proposición acusatoria, confirmando que cualquier proceso contra Áñez por hechos ocurridos durante su mandato debe tramitarse bajo la figura de juicio de responsabilidades.

