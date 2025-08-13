TEMAS DE HOY:
Bolívar vs Cienciano, se juegan hoy la mitad del boleto a cuartos de la Sudamericana

Con dos aficiones entregadas y un contexto cargado de historia, esta llave se perfila como una de las más emocionantes de la edición 2025

Omar Aguirre

13/08/2025 11:41

Escuchar esta nota

La Paz se prepara para una jornada vibrante en la Copa Sudamericana 2025: Bolívar recibirá a Cienciano este miércoles a las 18:00 en el estadio Hernando Siles, en el partido de ida de los octavos de final. Se espera que los hinchas bolivaristas copen el estadio, en el que también habrá hinchas peruanos que llegarán a la ciudad en lo que han denominado la “Invasión a La Paz”.

Hasta la tarde del martes, se habían vendido alrededor de 14 mil entradas, y la cifra seguirá aumentando conforme se acerque el inicio del encuentro. Para los seguidores de Cienciano, el club boliviano habilitó la curva sur y reservó 2.000 boletos exclusivos, garantizando un espacio seguro y diferenciado.

El partido promete intensidad dentro y fuera del campo. Bolívar buscará imponer su juego, ante un Cienciano, histórico campeón de la Sudamericana 2003, que está acostumbrado a jugar en la altura, en Cuzco, a 3.300 metros sobre el nivel del mar. 

La revancha se disputará el próximo miércoles, también a las 18:00, en el estadio Inca Garcilaso de la Vega de Cusco, donde se definirá al clasificado a la siguiente fase del torneo.

