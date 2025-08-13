Un jugador argentino dejará Inter Miami para irse a Europa: ¿quién es?

Se trata del futbolista argentino Federico Redondo, quien dejará de ser compañero de Lionel Messi en el Inter Miami y tendrá su primera experiencia en el fútbol europeo.

Redondo se convertirá en nuevo jugador mediocampista de Elche de España, medios especializados, informaron que el futbolista será transferido de manera definitiva y firmará un contrato por cinco años con su nuevo equipo.

Los clubes alcanzaron un acuerdo por 3 millones de dólares a cambio de la mitad del pase del volante argentino de 22 años.

Redondo, estaba en el Inter Miami desde febrero de 2024. En el club estadounidense había conseguido en octubre la Supporters’ Shield, el título que gana aquel equipo que termina primero en la temporada regular de la MLS.

El Inter Miami pierde a un jugador clave en un tramo de la temporada con múltiples compromisos: busca clasificar a los Playoffs de la MLS, mientras que se prepara para enfrentar a Tigres de Monterrey por los cuartos de final de la Leagues Cup.

Mira la programación en Red Uno Play