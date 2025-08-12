TEMAS DE HOY:
Deportes

Bolívar quiere dar el primer golpe a Cienciano en la ida por octavos de final de la Sudamericana

Mientras Bolívar sueña con una revancha largamente esperada, Cienciano intentará extender su dominio histórico y dar otro golpe en un escenario que, esta vez, espera teñirse de celeste

Omar Aguirre

12/08/2025 10:30

Escuchar esta nota

Este miércoles, el estadio Hernando Siles será testigo de un partido cargado de historia y cuentas pendientes. Bolívar recibirá a Cienciano por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana. Bajo la dirección técnica de Flavio Robatto y con refuerzos de jerarquía como Martín Cauteruccio, la Academia llega con confianza tras superar la ronda de playoffs.

El objetivo es claro: imponer condiciones en casa y viajar al Cusco con ventaja para el encuentro de vuelta, programado para el próximo miércoles.

El antecedente en torneos internacionales entre ambos equipos se remonta 18 años, en la Copa Libertadores 2007, única ocasión en la que ambos clubes se midieron oficialmente. En aquella fase de grupos, el cuadro peruano se impuso en los dos enfrentamientos. Primero, el 8 de marzo en Cusco, Bolívar comenzó ganando gracias a Adalberto Cuéllar, pero terminó goleado 5-1 con dobletes de Miguel Mostto y Juan Mariño, más un tanto de Jaime Ruiz.

Tres semanas después, en La Paz, la historia se repitió con otro sabor amargo: Bolivar se adelanto con un doblete de Thiago Leitão, pero Cienciano dio vuelta el marcador y se llevó un 3-2 histórico con goles de Juan Mariño, Juan González y Edson Uribe. Desde entonces, el registro es implacable: dos partidos, dos derrotas para Bolívar.

 

 

