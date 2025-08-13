¿Estará Ramiro Vaca en los partidos contra Colombia y Brasil?

El mediocampista Ramiro Vaca no será convocado a la selección boliviana para los partidos de las eliminatorias de septiembre, debido a que el proceso por su caso de dopaje continúa en curso. El jugador de Bolívar seguirá alejado de las canchas mientras se determina la procedencia de la sustancia encontrada en su organismo.

El gerente general de BAISA SRL, Eduardo Valdivia, informó que en las próximas dos semanas se espera el informe de un laboratorio sobre los suplementos que consumía el futbolista. El documento será enviado a la Conmebol, dando inicio a la etapa de juzgamiento.

“La autoridad que juzga se toma todo el tiempo que tenga que tomarse, no hay nada definido”, declaró Valdivia, aclarando que no existen plazos fijos para este tipo de casos y que cualquier fecha difundida hasta ahora es una “completa mentira”.

La sanción provisional contra Vaca se originó tras un resultado positivo en una prueba de dopaje realizada en mayo, durante un partido de la Copa Libertadores contra Sporting Cristal. Aunque la sustancia no ha sido confirmada oficialmente, fuentes cercanas al caso señalan que se trataría de Ostarina.

El jugador tarijeño, considerado una pieza clave para el club celeste, se perderá los próximos partidos de Bolivia frente a Colombia y Brasil.

