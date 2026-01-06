“Bolivia necesita trabajar”: productores cruceños rechazan bloqueos y piden respeto a la seguridad jurídica

El sector ganadero y productivo de Santa Cruz lanzó un mensaje contundente frente a los bloqueos que llevan adelante sectores afines a la COB: “Mis derechos terminan donde empiezan los del siguiente boliviano”, dijo Klaus Frerking, presidente de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO).

Por su parte, Walter Ruiz, presidente de Fegasacruz, afirmó que tras 18 años de un modelo fallido, es hora de construir una “nueva Bolivia” basada en el trabajo, respaldando incluso el fin de la subvención que genera un mercado negro de combustible.

“Se deben agotar todas las mesas de diálogo para solucionar los problemas actuales y futuros. El sector ganadero no está de acuerdo con los bloqueos ni con paralizar el abastecimiento de carne al país y a nuestros contratos internacionales”, señaló Ruiz.

El dirigente añadió que es fundamental que las autoridades prioricen el diálogo y apoyen al sector productivo para reactivar la economía:

“No debemos cerrar carreteras que permiten abastecer a Bolivia y al mundo. Cada sector debe aportar su ladrillo para levantar el país. Los bloqueos significan cortes de suministro a mercados, tiendas y unidades productivas”, advirtió Frerking.

Los representantes del sector coincidieron en la necesidad de paz, tranquilidad y seguridad jurídica para quienes mueven la economía del país:

“No vamos a permitir los bloqueos. Se debe devolver la seguridad jurídica a todos estos sectores que sostienen la rueda de la economía. Bolivia está en crisis: necesitamos trabajar y tener certidumbre. La ley debe cumplirse y las carreteras estar expeditas para mover carga”, concluyó Frerking.

Mira la programación en Red Uno Play