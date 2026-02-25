Se incautó 890 kilos de cocaína, 76 kilos de pasta base, una avioneta y un laboratorio fue destruido. La afectación al narcotráfico se estima en 2 millones de dólares en dos operativos, de acuerdo al informe oficial de la Felcn.
25/02/2026 14:12
Escuchar esta nota
En el trópico de Cochabamba se incineró este miércoles casi una tonelada de droga secuestrada en dos operativos. El director departamental de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn), Jimmy Quiroga, informó que las sustancias controladas fueron decomisadas el 20 de febrero.
Señaló que se procedió a la apertura y verificación de todos los paquetes en presencia de un fiscal de Sustancias Controladas y personal de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), antes de su incineración.
Quiroga sostuvo que en el segundo operativo se desmanteló un laboratorio de droga, donde se aprehendió a una mujer. En el inmueble se incautaron 76 kilos de pasta base de cocaína y seis bidones con droga líquida, además de precursores químicos utilizados para la fabricación de clorhidrato de cocaína. El laboratorio fue destruido.
Asimismo, puntualizó que en las intervenciones posteriores se identificó al menos 15 fábricas de cocaína y se ingresó a otro inmueble con equipos para la elaboración de sustancias controladas.
La afectación económica al narcotráfico se estima en aproximadamente dos millones de dólares, según datos de la Felcn.
Mira la programación en Red Uno Play
14:00
15:00
16:30
17:00
18:55
21:00
14:00
15:00
16:30
17:00
18:55
21:00