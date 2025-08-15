El cantante de música regional mexicana, Christian Nodal, habló en una entrevista exclusiva con la periodista Adela Micha, sobre su pasada relación con la artista argentina Cazzu, madre de su hija, y aseguró que fue él quien terminó con el corazón roto tras la separación.

A corazón abierto, Nodal, de 26 años, explicó que su ruptura con Cazzu no fue tan repentina como muchos creían.

“Para serte bien sincero, ya habíamos terminado seis veces antes”, confesó, desmintiendo así las versiones que apuntaban a una traición. “Ángela no existía en todo lo que duró mi relación con Cazzu”, recalcó, en defensa de su actual esposa, quien ha sido blanco de duras críticas en redes sociales desde que ambos confirmaron su romance en junio y su matrimonio en julio.

El sonorense también dejó claro que la separación se dio en buenos términos y que, como dijo Cazzu en un podcast, “no se rompió ningún corazón”. Sin embargo, Nodal reveló que, en su caso, la frase no fue del todo cierta:

“En las rupturas previas era como: ‘Yo no tengo ganas de ser la mujer que tú necesitas’. Y a mí me rompió el corazón cuando me dijo eso. ‘Búscate algo más, no más que yo no me entere’”.

El cantautor aprovechó la plataforma para desmentir su imagen de “mujeriego”, aunque reconoció que su vida amorosa ha sido un tema constante de atención pública:

“La gente dice que yo soy mujeriego. Es mi mayor virtud y mi mayor defecto”, dijo entre risas.

Sobre su relación con Ángela Aguilar, de 20 años, Nodal se mostró firme y protector. Aseguró que ella no fue responsable del fin de su romance con Cazzu y pidió respeto para la joven cantante: “Ángela no le rompió el corazón a mi hija”.

