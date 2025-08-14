Oruro: Caen dos hombres que transportaban droga en vehículo con logos falsificados de una empresa

Dos hombres fueron aprehendidos por transportar droga en un vehículo con logotipos falsificados de una empresa, durante un control realizado por la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) en el peaje de Torapampa, departamento de Oruro.

El hecho ocurrió cuando los agentes realizaban una inspección rutinaria y detectaron nerviosismo en los ocupantes de un motorizado, que además presentaba uniformes y herramientas propias de trabajos eléctricos.

Tras una revisión minuciosa, se halló un compartimento oculto en el que se transportaban paquetes tipo ladrillo con sustancia blanca, que posteriormente dio positivo a cocaína en la prueba de campo.

Uniformes y logos falsos

Al tomar contacto con la empresa cuyas insignias aparecían en el vehículo, la compañía negó que los aprehendidos trabajen para ellos, por lo que se presume que los uniformes y logotipos fueron falsificados con el objetivo de evadir controles.

Ambos sujetos fueron trasladados a celdas policiales y puestos a disposición del Ministerio Público, que solicitó su detención preventiva mientras avanza la investigación.

El caso continúa en etapa preliminar, y se espera un pronunciamiento oficial en las próximas horas sobre la situación legal de los implicados.

