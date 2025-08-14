TEMAS DE HOY:
El Alto Secuestros Narcotráfico

28ºC Santa Cruz de la Sierra

10ºC La Paz

20ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Policial

Grave accidente de camión con ganado en Roboré deja víctimas y heridos

Las autoridades iniciaron una investigación para determinar las causas del siniestro.

Naira Menacho

14/08/2025 18:17

Foto: RR.SS.
Santa Cruz

Escuchar esta nota

Un camión que transportaba ganado protagonizó un accidente de tránsito en la carretera Bioceánica, a la altura del municipio de Roboré, dejando como saldo tres personas fallecidas y tres heridas.

De acuerdo con el reporte preliminar, dos de las víctimas fatales serían hombres. Los heridos fueron trasladados de emergencia a un centro médico cercano para su evaluación y atención.

Las autoridades iniciaron una investigación para determinar las causas del siniestro, mientras se busca al propietario del ganado que era transportado en el vehículo.

Noticia en Desarrollo... 

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags

Más leidas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

17:40

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

20:45

Lo mejor de la gran batalla

22:05

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leidas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

17:40

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

20:45

Lo mejor de la gran batalla

22:05

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD