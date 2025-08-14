Grave accidente de camión con ganado en Roboré deja víctimas y heridos

Un camión que transportaba ganado protagonizó un accidente de tránsito en la carretera Bioceánica, a la altura del municipio de Roboré, dejando como saldo tres personas fallecidas y tres heridas.

De acuerdo con el reporte preliminar, dos de las víctimas fatales serían hombres. Los heridos fueron trasladados de emergencia a un centro médico cercano para su evaluación y atención.

Las autoridades iniciaron una investigación para determinar las causas del siniestro, mientras se busca al propietario del ganado que era transportado en el vehículo.

Noticia en Desarrollo...

Mira la programación en Red Uno Play