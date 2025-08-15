Exministro Alan Lisperguer no declara ante la Felcc y espera audiencia cautelar

El exministro de Medio Ambiente y Agua, Alan Lisperguer, fue trasladado este jueves a dependencias de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) de La Paz para prestar declaración en el Departamento Nacional de Lucha contra la Corrupción (Delcc). Está investigado por los presuntos delitos de enriquecimiento ilícito y falsedad en la declaración jurada.

Según informó el fiscal del caso, Lisperguer se acogió a su derecho al silencio y no emitió declaraciones. Su audiencia de medidas cautelares está prevista para este viernes, instancia en la que se conocerá la imputación y se definirá su situación jurídica.

El exministro fue detenido en la ciudad de Cochabamba y trasladado posteriormente a La Paz. Al ser consultado por los medios, sostuvo que la denuncia en su contra es “falsa” y con “motivaciones políticas”.

Tras su comparecencia, Lisperguer fue llevado a celdas policiales, donde permanecerá hasta la realización de la audiencia cautelar.

