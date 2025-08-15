"Duermo en el hospital": madre de niño atropellado en El Alto pide ayuda

Una familia de El Alto enfrenta días críticos tras el atropello de un menor de 13 años, el pasado 6 de agosto.

El hecho ocurrió en una avenida de la ciudad y quedó registrado por cámaras de seguridad. En las imágenes se observa el momento en que una camioneta embiste al adolescente, que cae gravemente herido al asfalto.

Desde entonces, su madre relata que duerme cada noche en las puertas del hospital, mientras los gastos médicos se acumulan sin respuesta del responsable.

“Todos los días me llegan 3 a 4 facturas. Ya no puedo. Ayer era su operación y no tenía cómo pagar”, contó entre lágrimas.

El conductor no cubre los gastos, denuncian

Según la familia, el conductor del vehículo comprometido se comprometió inicialmente a colaborar con medicamentos, pero luego no volvió a presentarse.

“Me dijeron que iban a venir y ya no han venido. Vine a averiguar y ya lo habían soltado”, indicó la madre.

Asegura también que el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) no fue activado, y que los costos ya superan los Bs 10 mil.

La familia pide a las autoridades que tomen acciones para que el responsable del accidente se haga cargo de los daños ocasionados.

