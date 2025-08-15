(Video) Policías salieron escapando: Comunarios impiden operativo de la Felcn en Yapacaní

Efectivos de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) fueron acorralados este viernes por comunarios en Yapacaní, luego de realizar un supuesto operativo de decomiso de hojas de coca en la comunidad Nuevo Horizonte.

Según el reporte preliminar, al enterarse del procedimiento, vecinos del lugar se organizaron rápidamente y rodearon a los policías para impedir el operativo.

En un video se muestra el momento en que los uniformados se retiran del área entre gritos de los vecinos y disparos al aire.

Por su parte, los comunarios denunciaron que son frecuentemente extorsionados y que sus mercaderías son objeto de decomisos constantes.

El hecho es investigado por las autoridades y se aguarda un informe oficial.

