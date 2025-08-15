TEMAS DE HOY:
Yapacaní Piloto desaparecido accidente de tránsito

28ºC Santa Cruz de la Sierra

13ºC La Paz

25ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Policial

(Video) Policías salieron escapando: Comunarios impiden operativo de la Felcn en Yapacaní

El hecho es investigado por las autoridades y se aguarda un informe oficial.

Naira Menacho

15/08/2025 17:59

Foto: Red Uno de Bolivia.
Santa Cruz

Escuchar esta nota

Efectivos de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) fueron acorralados este viernes por comunarios en Yapacaní, luego de realizar un supuesto operativo de decomiso de hojas de coca en la comunidad Nuevo Horizonte.

Según el reporte preliminar, al enterarse del procedimiento, vecinos del lugar se organizaron rápidamente y rodearon a los policías para impedir el operativo.

En un video se muestra el momento en que los uniformados se retiran del área entre gritos de los vecinos y disparos al aire. 

Por su parte, los comunarios denunciaron que son frecuentemente extorsionados y que sus mercaderías son objeto de decomisos constantes.

El hecho es investigado por las autoridades y se aguarda un informe oficial.

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags

Más leidas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

20:40

Debate presidencial del tse

23:30

Que no me pierda

00:00

Que no me pierda

01:00

Notivisión

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leidas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

20:40

Debate presidencial del tse

23:30

Que no me pierda

00:00

Que no me pierda

01:00

Notivisión

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD