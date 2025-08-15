¡De horror! Mujer acusada de provocar la muerte de su bebé con una secadora irá a juicio

Una mujer de 27 años fue acusada de provocar la muerte de su hija de un año tras presuntamente exponerla a una fuente de calor sostenido con una secadora de cabello, en la localidad de Peterhead, Escocia.

El hecho ocurrió en 2023, pero se conoció públicamente en los últimos días, luego de que la justicia escocesa fijara el juicio para julio de 2026.

La acusada, identificada como Courtney Gartshore, era madre de dos hijos. La víctima, Dahlia Rose, era la menor de ellos.

Condiciones insalubres y consumo de sustancias

Durante la investigación, las autoridades reportaron que la familia vivía en condiciones de extrema negligencia. Agentes hallaron pañales sucios, comida descompuesta y botellas de alcohol en la vivienda.

El hijo mayor también mostraba signos visibles de descuido, según el informe policial.

De acuerdo con información del medio británico The Sun, Gartshore habría expuesto a su hija a un secador encendido durante un tiempo prolongado, mientras presuntamente consumía alcohol y drogas.

La bebé dormía con su madre al momento del hecho, y las quemaduras derivadas del calor le provocaron lesiones fatales.

Afronta cargos por homicidio culposo

La mujer enfrenta cargos por homicidio culposo, además de posesión de cocaína y otras sustancias ilícitas.

Ella se declaró inocente, y se espera que el proceso judicial avance el próximo año.

