“Para dejarlos trabajar”: Repartidores en Santa Cruz denuncian extorsión por parte de extranjeros

Una pareja de trabajadores de delivery denunció haber sido víctima de un intento de extorsión por parte de presuntos ciudadanos venezolanos en el barrio Guaracachi, cuarto anillo de la capital cruceña. El hecho quedó registrado en un video que rápidamente se viralizó en redes sociales.

En las imágenes, una mujer —visiblemente alterada— enfrenta a uno de los supuestos agresores y le advierte: “Soy boliviana, usted no me va a amenazar a mí aquí en Bolivia”. Según el testimonio de las víctimas, los sujetos les exigían el pago de una suma de dinero para permitirles seguir trabajando, una práctica que ellos calificaron como una “cuota de protección” disfrazada de “colaboración obligatoria”.

Los denunciados, que se movilizaban en motocicletas con placas cubiertas, habrían mostrado fotografías de los repartidores y de sus familiares como forma de intimidación. Además, habrían mencionado el nombre de la organización criminal internacional Tren de Aragua, con el fin de reforzar la amenaza.

Una mujer logró filmar parte del incidente. “No podemos vivir con miedo, necesitamos que expulsen a quienes están delinquiendo”, expresó.

Mira la programación en Red Uno Play