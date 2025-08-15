TEMAS DE HOY:
Comunidad

Usted también es parte de la noticia: participe en la jornada electoral con el Ojo Ciudadano

Desde las primeras horas de la votación, cualquier ciudadano podrá enviar fotografías, videos y denuncias de hechos irregulares registrados en su recinto, barrio o comunidad.

Charles Muñoz Flores

15/08/2025 16:46

Santa Cruz de la Sierra, Bolivia

La jornada electoral de este domingo 17 de agosto será histórica, y no solo por las urnas. La Red Uno de Bolivia, a través de su noticiero Notivisión, ha activado el “Ojo Ciudadano”, una plataforma de participación que permitirá a la población convertirse en reportera de los acontecimientos que marquen el día de las Elecciones Generales.

Desde las primeras horas de la votación, cualquier ciudadano podrá enviar fotografías, videos y denuncias de hechos irregulares registrados en su recinto, barrio o comunidad. El material podrá remitirse de forma inmediata vía WhatsApp al número 77 731 313, donde un equipo periodístico especializado verificará la información para su difusión.

La invitación está abierta a todos: desde captar imágenes de la afluencia en las mesas hasta registrar cualquier situación sospechosa que ponga en riesgo la transparencia del proceso electoral.

El “Ojo Ciudadano” será una ventana directa para que la voz de la calle llegue a la pantalla.

Este 17 de agosto, además de depositar su voto, usted podrá ayudar a informar lo que acontece en su zona. Porque en la elección más importante de Bolivia, usted también es parte de la noticia.

 

