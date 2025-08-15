TEMAS DE HOY:
Policial

La Paz: Colisión múltiple en Sopocachi deja cuatro vehículos dañados

El incidente ocurrió cerca de la plaza Abaroa. Se espera un informe oficial en las próximas horas para aclarar los hechos y determinar responsabilidades.

Red Uno de Bolivia

15/08/2025 17:13

Foto: Red Uno
La Paz

Una colisión múltiple se registró la tarde de este viernes en la calle Pedro Salazar, cerca de la plaza Abaroa, zona Sopocachi de La Paz.

Según los primeros reportes, al menos cuatro vehículos resultaron dañados, entre ellos un motorizado de la Fiscalía y otro de la Alcaldía de El Alto.

Se presume que el vehículo de la Fiscalía sufrió una falla en el sistema de frenos, lo que provocó que impactara contra dos coches. 

Personal de la Unidad Operativa de Tránsito acudió al lugar. Por ahora no se confirmó si hay personas heridas.

La información aún es preliminar. Se espera un informe oficial en las próximas horas para aclarar los hechos y determinar responsabilidades.

 

