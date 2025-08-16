Conmoción en el fútbol brasileño: Asesinan a balazos al jugador juvenil Alex Nascimento Moura

Un lamentable hecho conmocionó al fútbol brasileño, donde un jugador juvenil falleció tras ser asesinado con arma de fuego. El hecho se suscitó en el Centro Educacional de Educación Profesional (CEEP) Residencial Esplanada, en la zona sur de Teresina, Brasil

“Mariano era un joven lleno de sueños, dedicación, alegría y espíritu de equipo. Su partida precoz y violenta deja una herida irreparable en todos los que lo conocieron y admiraban”. Con estas palabras, el River Atlético Clube de Piauí expresó su pesar por el asesinato de Alex Mariano Nascimento Moura.

El adolescente de 16 años integraba el plantel sub 16 del club y fue asesinado a tiros, el crimen ocurrió en la mañana del jueves 14 de agosto, cuando el joven se encontraba en la escuela donde cursaba sus estudios.

Según testigos del hecho, un hombre cubierto con un casco, saltó el muro del centro educativo y, tras atraer a Alex fuera del aula con la ayuda de otras personas, lo sorprendió en un pasillo cercano.

El futbolista recibió al menos cuatro disparos en su rostro. El adolescente falleció en el lugar antes de que pudiera recibir atención médica, los disparos apagaron su vida.

La noticia conmocionó a la comunidad escolar y deportiva de la ciudad. La Policía Militar acordonó la zona, el cuerpo fue trasladado a la morgue, investigan el hecho.

Mira la programación en Red Uno Play