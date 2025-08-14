TEMAS DE HOY:
¡Atención aficionados al fútbol! LaLiga de España llega a Red Uno

No te pierdas este sábado, el encuentro entre Valencia vs. Real Sociedad, a las 15:30, a través de la señal abierta de Red Uno.

Milen Saavedra

14/08/2025 13:15

LaLiga de España llega a Red Uno
¡Atención aficionados al fútbol en Bolivia! La Red Uno transmitirá la temporada 2025/26 de LaLiga de España, llevando la emoción del fútbol profesional a la televisión abierta.

Las transmisiones comenzarán este sábado, 16 de agosto, con uno de los partidos de la primera fecha de la temporada. El Valencia enfrentará a la Real Sociedad a las 15:30 (hora de Bolivia). Este encuentro marca el inicio de 38 emocionantes fechas que podrán ser disfrutadas por los televidentes bolivianos.

La mejor competición de fútbol

Con equipos de talla mundial como el Barcelona, el Real Madrid y el Atlético de Madrid, LaLiga es considerada una de las mejores competiciones de fútbol profesional. Cada partido es un clásico lleno de goles y jugadas históricas que mantienen a los espectadores al borde de sus asientos.

Tras una temporada 2024/25 que vio al Barcelona coronarse campeón, la acción regresa este fin de semana, y Red Uno se encargará de llevar los encuentros más importantes a todos los hogares bolivianos.

¿Estás listo para disfrutar del fútbol español?

 

