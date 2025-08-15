Rumbo a la final de la Sudamericana: Inicia el colocado de césped en el Tahuichi

Avanzan los trabajos de remodelación del estadio Ramón Tahuichi Aguilera, todo con miras al partido final de la Copa Sudamericana 2025, este jueves, se dio inicio al colocado del nuevo césped en el campo deportivo.

Estos trabajos se realizan a poco más de dos meses para su entrega, ya que el encuentro final está previsto para el próximo 22 de noviembre.

“El avance en la forma física ya indiqué, uno es el gramado, un aspecto fundamental, ya estamos en la implementación ya de los plantines, se espera que hasta fin de mes ya esté completada la cancha y vamos a tener casi tres meses para el cuidado y mantenimiento, este cuidado y mantenimiento también la empresa lo va a realizar hasta el mismo día del partido, un aspecto fundamental”, explicó Carlos Dabdoub, presidente del Comité Organizador Local.

De igual forma se dio inicio al trabajo de las obras civiles, y la construcción de las cabinas radiales en la tribuna de general y las refacciones en la zona del palco.

“Ya el inicio de las obras civiles que es algo fundamental en el sector de general como es la nueva zona de competición, sabemos que también ha iniciado en los palcos hospitality, palco presidencial, las cabinas radiales lo estarán haciendo a partir del día lunes”, agregó.

La empresa constructora encargada de la remodelación del estadio, presentará un informe actualizado que será entregado a la Comebol.

“Se hará la visita, se hará el análisis, la gente de arena analizará en base al cronograma y esa visita ‘in situ’ en el estadio para ver en qué porcentaje estamos, eso nos llegará en los próximos días, pasado el día viernes donde ahí determinará los porcentajes actualizados, porque se ven los avances entre semana y semana, no sólo el avance físico sino también en seguimiento al cronograma que tiene que contemplar esos avances”, finalizó Dabdoub.

