Identifican al autor del secuestro de José Carlos Dorado en Santa Cruz

En una conferencia de prensa realizada desde el Comando Departamental, el ministro de Gobierno informó que se logró identificar al autor del secuestro de José Carlos Dorado, quien fue interceptado por un grupo delincuencial en una cafetería.

“Hemos llegado a concluir que esta persona está sindicada con la autoría. Llega a la panadería en el vehículo rojo y deja a la victima en este lugar. Esta persona observa el hecho delictivo e inmediatamente procese a abandonar el lugar. Días después envía en un vehículo publico la llave del vehículo de la víctima a su esposa de José Carlos Dorado”, explicó el ministro de Gobierno.

Según la explicación de la autoridad, el autor del secuestro, además de ser el conductor del vehículo, presenció el hecho y envió las llaves de la movilidad en un transporte público.

La autoridad señaló que se realizó la búsqueda y captura de Juan Gabriel I.A., identificado como el presunto autor del secuestro.

“El sindicado realizaba actividades relacionadas a la venta motorizamos, además se realizaron allanamientos, demás se realizó la vigilancia correspondiente, sin embargo, debido a la demora de la denuncia, al momento de realizar los allanamientos, esta persona no se encontraba en ninguno de los lugares allanados”, informó el ministro Ríos.

El informe indica que en las viviendas allanadas no se encontraron muebles ni rastros de la Juan Gabriel I.A., por lo que se supone que, esta persona que se encuentra prófugo estaría involucrado en el secuestro de José Carlos Dorado.

Mira la programación en Red Uno Play