Video: ¡Terrible! 22 heridos tras embarrancamiento de bus en la ruta Palos Blancos – La Paz

Un bus con pasajeros que cubría la ruta Palos Blancos – La Paz se embarrancó la noche del jueves en el sector de Escabeche, municipio de Palos Blancos. El hecho dejó al menos 22 personas heridas, entre ellas 18 hombres y 4 mujeres, según el reporte médico preliminar.

El accidente ocurrió alrededor de las 23:30 horas, y se presume que una falla en los frenos habría provocado que el vehículo pierda el control y se precipite.

Inicialmente, los heridos fueron trasladados al Hospital de Caranavi, pero varios de ellos fueron derivados posteriormente al Hospital Arco Iris en la ciudad de La Paz por la gravedad de sus lesiones.

“Lamentablemente tuvimos un accidente; en primera instancia se dirigieron al Hospital de Caranavi, pero por la gravedad se los trasladó a nuestro centro”, informó el doctor Ruddy Soto, médico de Guardia.

Tres pacientes en estado delicado

De los 22 afectados, tres permanecen en terapia intermedia con traumas torácicos y lesiones graves. El resto presenta fracturas, heridas en brazos y rodillas, sin riesgo vital, según el parte médico actualizado.

“Hay pacientes que están delicados, internados en terapia intermedia, el resto no registra lesiones de gravedad”, añadió Soto.

Las autoridades aún no han confirmado si el bus contaba con revisión técnica vigente ni si se tomarán acciones legales contra el conductor o la empresa responsable.

