Gobierno despliega más de 25 mil policías para garantizar seguridad en las elecciones del domingo

El Gobierno anunció que más de 25.044 efectivos policiales serán desplegados en todo el país para resguardar la jornada electoral del domingo 17 de agosto, en el marco del plan de seguridad denominado “Elecciones en Paz”.

El ministro de Gobierno, Roberto Ríos, explicó que el operativo incluye el acuartelamiento del 100% del personal policial, con presencia directa en los recintos electorales.

“El acuartelamiento es total, y todos los efectivos serán desplegados en los recintos electorales”, señaló Ríos en entrevista con el programa Que No Me Pierda.

Detenciones y prevención en zonas de riesgo

En cumplimiento del Auto de Buen Gobierno, el ministro informó que durante los primeros operativos 436 personas fueron arrestadas por infringir las restricciones vigentes, principalmente relacionadas con el consumo de alcohol.

Ríos agregó que se han reforzado las medidas de vigilancia en regiones con antecedentes de conflictividad, con mayor presencia policial, tanto uniformada como de civil.

“Se han tomado previsiones en zonas previamente identificadas como sensibles”, apuntó.

Hasta el momento, no se han registrado incidentes relacionados con delitos electorales ni alteraciones al orden público, aunque las autoridades mantendrán operativos preventivos durante toda la jornada electoral.

