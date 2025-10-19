Choquehuanca: “Los futuros gobernantes deben trabajar para construir unidad”

El actual vicepresidente del Estado, David Choquehuanca, se hizo presente en su recinto electoral de la unidad educativa Hugo Dávila, en Miraflores, para emitir su voto en la jornada de balotaje de las elecciones nacionales.

Choquehuanca hizo un llamado a la ciudadanía y a las autoridades a respetar los resultados del proceso electoral, destacando la importancia de la participación democrática.

“Que se respeten los resultados y que todos los ciudadanos puedan acudir a emitir su voto. Todos los bolivianos tenemos la obligación de preservar nuestra democracia, tenemos que resolver nuestras diferencias en diálogo, en este caso acudiendo a las urnas”, manifestó.

Además, exhortó a las instituciones y autoridades a colaborar con el próximo gobierno, dejando de lado intereses particulares. “Tenemos que pensar en Bolivia, no en nuestras regiones ni colores políticos”, afirmó.

El vicepresidente enfatizó que los futuros gobernantes deben actuar con respeto a los derechos humanos, a la libertad de expresión y a los derechos de la Madre Tierra, gobernando sin prepotencia ni abusos. “El poder no es para abusar, sino para ayudar, y que gobiernen pensando en nuestro pueblo”, señaló.

Finalmente, Choquehuanca destacó que el presidente no debe dividir al pueblo, sino trabajar para construir unidad.

Mira la programación en Red Uno Play