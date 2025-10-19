Calles vacías y control vehicular marcan el inicio del balotaje en Santa Cruz

La ciudad de Santa Cruz amaneció prácticamente desierta este domingo debido a la estricta aplicación del Auto de Buen Gobierno que rige durante la jornada electoral de la segunda vuelta presidencial.

Desde las 00:00 horas, una restricción total de circulación vehicular está vigente y se extenderá hasta las 24:00 de hoy, según informó la Policía Bolivia.

Solo circulan por las calles algunos vehículos que cuentan con el permiso otorgado por el Órgano Electoral. Mientras tanto, se observa a muchos ciudadanos desplazándose a pie o en bicicleta hacia sus recintos de votación para elegir entre los candidatos Jorge “Tuto” Quiroga y Rodrigo Paz.

La Policía recordó a la población que la restricción vehicular busca garantizar un proceso electoral seguro y ordenado, evitando aglomeraciones y posibles incidentes.

En cumplimiento de esta medida, la Dirección Departamental de Tránsito de Santa Cruz realizó operativos de control en diferentes avenidas y calles de la ciudad, arrestando a once personas que circulaban sin el permiso correspondiente.

