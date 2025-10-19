TEMAS DE HOY:
Calles vacías y control vehicular marcan el inicio del balotaje en Santa Cruz

Desde la medianoche rige la restricción total de circulación vehicular en el marco del Auto de Buen Gobierno. Solo vehículos autorizados pueden transitar.

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

19/10/2025 8:13

Avenida Grigota.
Santa Cruz, Bolivia

La ciudad de Santa Cruz amaneció prácticamente desierta este domingo debido a la estricta aplicación del Auto de Buen Gobierno que rige durante la jornada electoral de la segunda vuelta presidencial.

Desde las 00:00 horas, una restricción total de circulación vehicular está vigente y se extenderá hasta las 24:00 de hoy, según informó la Policía Bolivia.

Solo circulan por las calles algunos vehículos que cuentan con el permiso otorgado por el Órgano Electoral. Mientras tanto, se observa a muchos ciudadanos desplazándose a pie o en bicicleta hacia sus recintos de votación para elegir entre los candidatos Jorge “Tuto” Quiroga y Rodrigo Paz.

La Policía recordó a la población que la restricción vehicular busca garantizar un proceso electoral seguro y ordenado, evitando aglomeraciones y posibles incidentes.

En cumplimiento de esta medida, la Dirección Departamental de Tránsito de Santa Cruz realizó operativos de control en diferentes avenidas y calles de la ciudad, arrestando a once personas que circulaban sin el permiso correspondiente.

