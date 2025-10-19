Inauguran jornada electoral en Santa Cruz

El Tribunal Electoral Departamental (TED) de Santa Cruz inauguró oficialmente la jornada electoral en el departamento, en el marco de la segunda vuelta presidencial en la que Bolivia vuelve a las urnas para elegir al nuevo presidente. Santa Cruz es el departamento con mayor cantidad de votantes habilitados, con más de 2 millones de personas inscritas para asistir a las urnas este domingo.

María Cristina Claros, en su calidad de presidenta del TED Santa Cruz, fue la encargada de abrir la jornada en un acto celebrado en las instalaciones del órgano electoral cruceño, en donde acudieron autoridades cívicas, políticas, policiales del departamento.

Con el acto se dio por inaugurada la histórica jornada electoral en el país, que acudirán a las urnas a elegir al nuevo presidente.

Cabe destacar que las mesas electorales estarán abiertas desde las 08:00 y permanecerán así hasta las 16:00, o hasta que la última persona que haya en la fila pueda emitir su voto.

