TEMAS DE HOY:
accidente de tránsito Incendio Bus Presunto secuestro

20ºC Santa Cruz de la Sierra

6ºC La Paz

12ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Uno decide

Inauguran jornada electoral en Santa Cruz

Santa Cruz es el departamento con mayor cantidad de votantes habilitados, con más de 2 millones de personas inscritas para asistir a las urnas este domingo.

Miguel Ángel Roca Villamontes

19/10/2025 8:10

Escuchar esta nota

El Tribunal Electoral Departamental (TED) de Santa Cruz inauguró oficialmente la jornada electoral en el departamento, en el marco de la segunda vuelta presidencial en la que Bolivia vuelve a las urnas para elegir al nuevo presidente. Santa Cruz es el departamento con mayor cantidad de votantes habilitados, con más de 2 millones de personas inscritas para asistir a las urnas este domingo.

María Cristina Claros, en su calidad de presidenta del TED Santa Cruz, fue la encargada de abrir la jornada en un acto celebrado en las instalaciones del órgano electoral cruceño, en donde acudieron autoridades cívicas, políticas, policiales del departamento.

Con el acto se dio por inaugurada la histórica jornada electoral en el país, que acudirán a las urnas a elegir al nuevo presidente.

Cabe destacar que las mesas electorales estarán abiertas desde las 08:00 y permanecerán así hasta las 16:00, o hasta que la última persona que haya en la fila pueda emitir su voto.

 

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

08:00

Uno decide

08:15

Uno decide

08:30

Uno decide

09:00

Uno decide

09:30

Uno decide

10:00

Uno decide

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

08:00

Uno decide

08:15

Uno decide

08:30

Uno decide

09:00

Uno decide

09:30

Uno decide

10:00

Uno decide

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD