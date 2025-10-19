Juan Pablo Velasco: “Vamos a votar con esperanza por una Bolivia diferente”

A minutos de emitir su voto en Santa Cruz, el candidato a la vicepresidencia por la alianza Libre, Juan Pablo Velasco, ofreció declaraciones a la Red Uno en compañía del expresidente Jorge “Tuto” Quiroga, con quien comparte actividades durante esta jornada electoral clave para el país.

Velasco explicó que, tras votar en Santa Cruz, viajarán a Cochabamba para que Tuto Quiroga pueda acompañar a sufragar a su padre, y luego se dirigirán a La Paz para que el candidato presidencial emita su voto; además de esperar allí los resultados.

Consultado sobre sus expectativas para esta jornada electoral, Velasco destacó: “Lo más importante es que sea una jornada pacífica. Los bolivianos merecemos ejercer nuestro derecho, nuestro deber de sufragio con toda la paz posible”, señaló.

El candidato también hizo un llamado a la participación masiva. “Vamos a votar con esperanza, con el corazón, con la cabeza y por una Bolivia diferente. Invitamos a todos a que vayan a votar”, dijo. Subrayó que el país tiene todo para tener un futuro brillante.

Durante el contacto, también intervino Jorge Tuto Quiroga, quien remarcó la importancia de ejercer el voto con libertad: “Todos a votar. Dios bendiga a Bolivia en esta jornada y todos voten libremente. No se olviden que el voto es libre y secreto. Nadie puede obligarte a traer foto de tu voto”, advirtió.

Respecto a la votación en el exterior, Quiroga lamentó las limitaciones logísticas que afectaron el proceso: “Es claro que por la falta de dólares se redujo el número de mesas electorales en el exterior, pero vayan todos a votar, dentro y fuera de Bolivia”, añadió.

Mira la programación en Red Uno Play