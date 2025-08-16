Ciudadanos se movilizan desde Santa Cruz para votar en sus departamentos de origen

Durante este viernes, la terminal se llenó de personas y familias que buscan pasajes para retornar a sus departamentos.
15/08/2025 21:35
En vísperas de las elecciones generales, la Terminal Bimodal de Santa Cruz experimenta un notable incremento en la salida de viajeros hacia distintos puntos del país. Muchos ciudadanos se trasladan a sus departamentos de origen para cumplir con su deber cívico este domingo 17 de agosto.
Desde la mañana del viernes, largas filas y alta demanda de pasajes marcaron el movimiento en la terminal. Familias enteras, jóvenes y adultos buscan transporte hacia ciudades como La Paz, Cochabamba, Tarija y Beni, debido a que no lograron empadronarse en su lugar actual de residencia.
Un hombre que se dirigía a La Paz lamentó no haber podido inscribirse en Santa Cruz, lo que lo obliga a viajar para votar. Otro ciudadano que se trasladaba a Yacuiba con su hija subrayó la importancia de sufragar en el lugar que les corresponde.
