Ciudadanos se movilizan desde Santa Cruz para votar en sus departamentos de origen

Durante este viernes, la terminal se llenó de personas y familias que buscan pasajes para retornar a sus departamentos.

Milen Saavedra

15/08/2025 21:35

Santa Cruz, Bolivia

En vísperas de las elecciones generales, la Terminal Bimodal de Santa Cruz experimenta un notable incremento en la salida de viajeros hacia distintos puntos del país. Muchos ciudadanos se trasladan a sus departamentos de origen para cumplir con su deber cívico este domingo 17 de agosto.

Desde la mañana del viernes, largas filas y alta demanda de pasajes marcaron el movimiento en la terminal. Familias enteras, jóvenes y adultos buscan transporte hacia ciudades como La Paz, Cochabamba, Tarija y Beni, debido a que no lograron empadronarse en su lugar actual de residencia.

Un hombre que se dirigía a La Paz lamentó no haber podido inscribirse en Santa Cruz, lo que lo obliga a viajar para votar. Otro ciudadano que se trasladaba a Yacuiba con su hija subrayó la importancia de sufragar en el lugar que les corresponde.

 

 

