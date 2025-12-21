El Alcalde de La Paz anuncia la reducción del 50% de su salario para donaciones sociales

En una conferencia de prensa brindada la noche de este sábado, el alcalde de La Paz, Iván Arias, anunció su decisión de reducir su salario mensual a la mitad. Según explicó la autoridad, el 50% restante de su haber básico será donado directamente a instituciones que brindan refugio a niños en situación de desamparo.

La decisión fue comunicada luego de que el burgomaestre sostuviera mesas de trabajo con representantes de juntas vecinales, gremiales, Control Social y sectores de mercados. En dichos encuentros, los dirigentes expresaron su inquietud frente a la coyuntura económica y el impacto de la crisis en los sectores más vulnerables, según informa la Agencia Municipal de Noticias (AMUN).

“He tenido reunión con juntas vecinales, controles sociales, gremiales, discapacitados y su situación es realmente desesperada. Es por eso que he decidido reducir mi salario”, señaló Arias ante los medios de comunicación.

La autoridad edil detalló que su salario bruto, que ronda los 19.000 bolivianos, se ajustará para que él perciba un neto de 10.000 bolivianos. Los 9.000 bolivianos restantes se destinarán a los hogares de niños.

Llamado a otras autoridades

Arias subrayó que la intención de esta acción es compartir la carga del ajuste económico que actualmente enfrenta la ciudadanía boliviana. “La gente está soportando la crisis y está dispuesta a cargarla, pero no sola. Hay que pregonar con el ejemplo”, afirmó.

Durante su intervención, el alcalde instó a otras instancias y niveles de Gobierno a considerar medidas de solidaridad similares. Según la autoridad, el aporte busca mitigar las carencias de los menores que no cuentan con apoyo familiar o institucional suficiente en este momento de crisis. Con este anuncio, el Ejecutivo Municipal paceño busca enviar un mensaje de austeridad política ante la demanda de los sectores sociales por mayor empatía institucional frente al incremento del costo de vida.

