Gobierno y sector productivo de Cochabamba sellan acuerdo estratégico

Tras una intensa jornada de socialización del Decreto Supremo 5503, el Gobierno Central y más de 24 presidentes de sectores agropecuarios y productivos de Cochabamba lograron la firma de un acuerdo. El encuentro se centró en tres pilares fundamentales: seguridad jurídica, inversión y apertura de mercados.

El ministro de Defensa, Raúl Marcelo Salinas, destacó la voluntad de los productores de mantener la estabilidad social. "Todos ellos han manifestado su voluntad de seguir trabajando, de no ir al paro y su firme protesta contra los bloqueos", afirmó Salinas, subrayando que el sector productivo reconoce el daño causado por los más de 200 días de cortes de ruta registrados entre 2024 y 2025.

Por su parte, Rolando Morales, presidente de la Cámara Agropecuaria de Cochabamba, calificó la reunión como "altamente positiva" y señaló que el decreto representa un viraje en la política económica. "Creemos que es un nuevo modelo económico... hay medidas aleatorias que favorecen indudablemente al sector productivo", explicó Morales.

Los 4 puntos centrales del acuerdo

El convenio establece la creación de comisiones técnicas que comenzarán a trabajar en un plazo de 48 horas. Los ejes principales son:

Reforma impositiva y aduanera: Mesas de trabajo con ministerios para agilizar trámites en Aduana y SENASAG. Seguridad jurídica y créditos: Acceso a créditos blandos para reactivar la economía deprimida y garantías para la propiedad privada. Biotecnología y exportación: Compromiso para implementar el uso de biotecnología a fin de duplicar la producción y generar divisas. Control de hidrocarburos e intermediarios: Garantizar un flujo normal de combustible y un control estricto a los intermediarios para evitar el sobreprecio en la canasta familiar.

Cochabamba como eje articulador

El ministro de Economía, Gabriel Espinoza, agradeció la predisposición del sector y anunció que se avanzará con celeridad en la reglamentación de la Zona Económica Especial para el departamento. "Cochabamba tiene un decreto que tiene que ser reglamentado. Vamos a avanzar en eso lo más rápido posible", aseguró.

Finalmente, el sector productivo advirtió que, si bien el incremento en los hidrocarburos modificará la hoja de costos, este ajuste no debe ser excusa para incrementos desproporcionados por parte de intermediarios que "golpean la economía familiar". Los productores condicionaron su apoyo al cumplimiento estricto de los compromisos gubernamentales para convertir a Cochabamba en el gran exportador de los valles y el trópico.

